Krankheit überwunden: Tandes emotionale Rückkehr

Keine Gedanken an den Sport

„Damals habe ich überhaupt nicht an Sport gedacht. In so einer Situation ist es nur wichtig, wieder gesund zu werden“, sagte Tande in Wisla. Er überwand die Krankheit, begann wieder mit Training und glich den Gewichtsverlust aus. „Daniel hat viel investiert, um den körperlichen Rückstand aufzuholen“, sagte Norwegens Cheftrainer Alexander Stöckl und der Weltcup-Dritte von 2017/18 fühlt sich zum Saisonstart so stark wie zuvor. „Die Tests Anfang dieser Woche waren wirklich gut. Alles ist so, wie es sein sollte“, meinte Tande erfreut.