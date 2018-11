Rätsel nach Frontalcrash auf der B 148 in Braunau

Überschlag

Auch in St. Peter/Hart endete ein Manöver fatal: Ein Altheimer (23) überholte in einer Rechtskurve einen Lkw, übersah den Gegenverkehr, musste abrupt ausweichen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich am steilen Hang der Gegenfahrbahn, wo das Fahrzeug zum Liegen kam: Der 23-Jährige wurde schwer verletzt aus dem Wrack geborgen und ins Krankenhaus Braunau gebracht.