Komet Wirtanen im Dezember zu sehen

Am besten vor Mitte Dezember bobachtbar

Als beste Zeit zur Beobachtung empfiehlt Pikhard die Tage vor der größten Annäherung des Kometen an die Erde am 16. Dezember. Da stört das Licht des zunehmenden Mondes (am 7. Dezember ist Neumond, am 15. Dezember Halbmond) noch nicht so stark.