Jennifer Lopez dreht in Höschen zeigender Hüfthose

Eigentlich hatten wir auf die Hüften rutschende Hosen schon ad acta gelegt. Jetzt tauchen sie wieder auf - und zwar am makellos durchtrainierten Körper von Jennifer Lopez. Diese wurde bei Dreharbeiten in Miami in einem bauchfreien Shirt und einer sehr freizügigen Kombination aus Höschen und Hüfthose erwischt.