Brutaler Raubüberfall: Späte Sühne nach 20 Jahren

Schon damals, im Jänner 1998, berichtete die „Steirerkrone“ über den brutalen Vorfall (siehe Faksimile unten): Zufrieden döste eine Pensionistin (75) in ihrem Bett, als sie ein Geräusch hörte. Zuerst dachte sie, ihr Sohn wäre vom Eishockeyspiel nach Hause gekommen. Plötzlich ein Schlag auf den Kopf! Als die Frau das Licht aufdrehte, stand ein Mann vor ihr. Er stürzte sich auf die wehrlose alte Dame, fesselte sie mit Bandagen. Zuerst forderte er Geld von ihr, dann zerrte er sie ins Schlafzimmer. Der Täter drückte einen Schraubenzieher an ihren Hals, hielt ihr den Mund zu, verging sich an der Frau. Danach schaltete er den Fernseher ein, rauchte eine Zigarette, nahm zwei Jacken und Geld und verschwand.