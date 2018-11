Franzose stiehlt Ziege und legt damit U-Bahn lahm

Stellen Sie sich vor, Sie kommen zu spät ins Büro und müssen Ihrem Chef erklären, dass eine Ziege in der U-Bahn an der Verzögerung schuld ist. Vor diesem Problem standen am Dienstag gegen 8.30 Uhr Dutzende Pendler, die wegen eines ungewöhnlichen Polizeieinsatzes aufgehalten wurden. Ein Fahrgast hatte einen Paarhufer aus dem Tuileries, dem Barock-Schlosspark beim Louvre, entwendet und stieg danach mit dem Diebesgut in die U-Bahn ein.