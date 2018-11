Neo-Coach Mählich: „Ihr seid ja alles gute Kicker“

„Speed-Dating“

Roman Mählich ging bei seinem ersten Arbeitstag am Trainingsgelände in Messendorf („Die Plätze sind um einiges besser als noch zu meiner Zeit“) gleich in die Vollen. Bei seiner Premiere in Sturms Trainingswäsch’ war „Romsche“ nicht der stille Beobachter, immer wieder gab der 47-Jährige lautstarke Anweisungen. „Ihr seid ja alles gute Kicker. Jeder muss in Bewegung sein, jeder muss den Ball haben wollen. Es muss wurlen“, forderte der Neo-Coach, der zwischendurch an seiner Wasserflasche nippte und sich den einen oder anderen Spieler zu einem kurzen „Speed-Dating“ fischte.