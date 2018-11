Brexit: EU bereitet sich auf No-Deal-Szenario vor

Dabei geht es der Kommission darum, dass es ein visafreies Reisen auf beiden Seiten geben können soll, um das Leben von britischen Bürgern in der EU und von EU-Bürgern in Großbritannien leichter zu gestalten. Natürlich hänge das auch davon ab, wie Großbritannien das sehe. Zudem soll in dem Plan das Thema Energieeffizienz grundlegend geregelt werden.