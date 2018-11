NASA-Sonde funkt erste Rundumansicht zur Erde

„OSIRIS-REx“ (der Name steht für Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) ist im September 2016 ins All gestartet und soll im Dezember in einen Orbit um den Asteroiden eintreten. Zwei Jahre lang wird sie mit Kameras, Lasertechnik und Spektrometern die Oberfläche von Bennu erforschen und kartieren. Voraussichtlich im Juli 2020 soll die Sonde zudem rund 60 Gramm Asteroidenstaub einsammeln. Mit diesem soll das würfelförmige Raumfahrzeug drei Jahre später wieder zur Erde zurückkehren.