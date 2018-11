Diese Sex-Fantasien sollten Sie ausprobieren

„Yoni“ ist der Sanskritbegriff für die weiblichen Genitalien und das nicht nur in anatomischer Form, sondern auch in ihrer energetischen und spirituellen Dimension. Wie jeder andere Körperteil besitzt die Yoni Reflexzonen, die in Verbindung zu bestimmten Organen stehen. Sie wird zudem auch als „magisches Herzstück“ der Frau bezeichnet, in der viele Geheimnisse, Informationen und Erfahrungen gespeichert sind.



All diese Verletzungen, Blockaden und Erinnerungen werden beim Massieren gelöst. Dieses Buch zeigt Frauen einen neuen Zugang zu ihrer Weiblichkeit, zu größerer Lebendigkeit, Heilung und Lust. Für Männer ist es eine Einladung, mehr über das Mysterium Frau zu erfahren.