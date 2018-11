Prozess um Meißelmord in Asylheim hat begonnen

Verdächtiger hört Stimmen: „Die verfluchen mich“

Sowohl Anklage als auch Verteidigung waren sich vor Gericht einig, dass der Verdächtige geisteskrank sei und medizinische Hilfe benötige. Manchmal höre er Stimmen in seinem Kopf, „die verfluchen mich“, so der Mann laut Übersetzung der Dolmetscherin. Bis vor einigen Monaten habe er Marihuana geraucht. Wäre er zurechnungsfähig und damit schuldfähig gewesen, wären ihm die Taten als Verbrechen des Mordes sowie die Delikte der teils versuchten schweren Körperverletzung, der absichtlich schweren Körperverletzung sowie des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt zur Last zu legen. Der Prozess wird an einem anderen Tag fortgesetzt.