Vanessa Mai: Nacktgrüße aus den Flitterwochen

Für ein Foto ließ die Sängerin mal wieder (fast) alle Hüllen fallen, planschte oben ohne in den türkisblauen Wellen. Frech prustet sie etwas Meerwasser in Richtung Kamera und setzt ein Wal-Emoji als Kommentar dazu. „Klasse Bild, Vanessa. Bleib wie du bist und sei nicht so, wie andere dich haben wollen ...“, „Einfach nur Wow“, oder „Einfach sehr schöne und heiße Frau. So was kann man doch zeigen. Und geile Stimme dazu“, überschlagen sich die Fans angesichts dieses Schnappschusses vor Lob.