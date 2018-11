Ocons Grinsen brachte Verstappen auf die Palme

“Als ich Hamilton überholt habe, war das Rennen praktisch schon gelaufen.“ Verstappen rieb sich in Sao Paulo schon die Hände, er sah wie der sichere Sieger aus. Esteban Ocon sah das offenbar nicht so, wollte sich in Runde 44 nicht so einfach überrunden lassen - immer noch sehr zum Unverständnis von Verstappen. „So etwas hat es noch nicht oft gegeben. Natürlich darf er sich zurückrunden, aber er darf dabei kein Risiko eingehen. Was er getan hat, war aber ein großes Risiko“, so der Red-Bull-Jungstar auf seiner Homepage. Am Ende blieb Platz zwei hinter Hamilton - ausschließlich aufgrund des unüberlegten Manövers von Ocon?