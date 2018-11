Das ist das neue „ZiB 1“-Pärchen

Marlovits seit 1996 beim ORF tätig

Der gebürtige Burgenländer Marlovits (Jahrgang 1971) ist seit 1996 für den ORF tätig, u.a. als stellvertretender Ressortleiter der Radio-Chronik, im TV-Außenpolitik-Ressort und als stellvertretender Sendeverantwortlicher der „ZiB 2“. Von 2010 bis 2013 war er Korrespondent im ORF-Büro in Berlin. Seit 2014 ist Marlovits wieder Mitglied der „ZiB 2“-Redaktion, außerdem präsentiert er die Tages-„ZiBs“. Gaby Konrad und Stefan Gehrer moderieren künftig die Magazine „Mittag in Österreich“ und „Aktuell in Österreich“.