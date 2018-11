Bewusstlos gestellt: Opfer entging Vergewaltigung

Gegen 3.30 Uhr hatte der unbekannte Mann die 25-Jährige bei der Mühlegasse attackiert. Die junge Frau konnte sich losreißen und lief in Richtung Mitteldorfgasse davon. Der Täter nahm die Verfolgung auf und holte sein Opfer ein. In ihrer Not gab die 25-Jährige vor, das Bewusstsein zu verlieren, und sank zu Boden. Daraufhin ließ ihr Peiniger von ihr ab.