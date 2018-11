Air Indias Verwaltungschef fiel durch Alkoholtest

Indien will Anteile an verschuldeter Airline verkaufen

Die hoch verschuldete Airline fliegt weltweit mehr als 100 Ziele an. Die indische Regierung hatte im März angekündigt, 76 Prozent an Air India verkaufen zu wollen, ebenso ihren 50-prozentigen Anteil an dem gemeinsamen Bodenabfertigungsdienst mit der singapurischen SATS. Es fanden sich allerdings keine Käufer - eine Bietfrist verstrich Ende Mai ohne Gebote.