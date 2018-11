Streit um KV: Metallarbeiter starteten Warnstreiks

Im Lichte der Warnstreiks in der metalltechnischen Industrie drohte der Arbeitnehmerverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE/FSG) mit noch ernsteren Maßnahmen, sollte es davor nicht ein „substanzielles Angebot“ von der Arbeitgeberseite geben. Gibt es keine Verhandlungsrunde mit einem solchen Angebot „wird es am 19. November richtig ernst“, so Wimmer. Dann werde nicht zwei, drei Stunden gestreikt wie dieser Tage, so der Gewerkschafter, der davon sprach, dass womöglich „eine wichtige Aktion gestartet wird“, ohne sich zu sehr in die Karten schauen zu lassen. Man sei aber sehr wohl gesprächsbereit, erklärte er.