Studie zeigt: Lasersignale an Aliens wären möglich

Mit heute bereits existierender Lasertechnik und Teleskopen könnten wir uns bei möglichen außerirdischen Lebensformen (Aliens) im All bemerkbar machen. Das zeigt jetzt eine Machbarkeitsstudie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge in den USA. Ob es klug wäre, für E.T. tatsächlich das Licht anzudrehen, darüber scheiden sich allerdings die Geister.