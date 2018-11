MCI: Neustart würde zur Kostenexplosion führen!

Alles im Kostenrahmen

Nun haben sich auch die beiden Beiratsvorsitzenden des MCI, Wolfgang Eichinger und Oswald Wolkenstein, zu Wort gemeldet: „Die Feststellung, dass das aktuelle Vorhaben den Kostenrahmen sprengen würde, ist nicht nachvollziehbar!“ Sie entbehren jeder fachlichen und sachlichen Grundlage. „Man darf nicht vergessen, dass die Ausschreibung laut Bundesvergabegesetz mit veränderlichen Preisen zu erfolgen hat. Bei der Kalkulation der Gesamtkosten muss deshalb auch der Baukostenindex berücksichtigt werden, was auch in den vom Land Tirol gefassten Beschlüssen ausdrücklich festgehalten ist. Dass sich bei einer Baufertigstellung im Jahr 2022 damit eine Preiserhöhung von mindestens 25 Prozent auf die vom Landtag 2015 beschlossenen Kosten ergibt, ist also keineswegs überraschend, sondern vielmehr folgerichtig. Jedes weitere Jahr einer Verzögerung würde überdies Mehrkosten in Millionenhöhe nach sich ziehen“, betonen Eichinger und Wolkenstein unisono.