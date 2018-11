Israels Premier kommt nach Wien: Boykott gegen FPÖ

Kanzleramt sieht Konflikt entspannt

So wird die ÖVP nun alles daransetzen, dass sich Netanyahu und die Blauen nicht über den Weg laufen, die FPÖ wird sich am 21. und 22. November von der Konferenz fernhalten müssen. Im Kanzleramt ist man bemüht, die Sache entspannt aussehen zu lassen. Es gehe um den Kampf gegen den Antisemitismus, wie das auch im gemeinsamen Regierungsprogramm mit der FPÖ stehe. „Die Bemühungen gehen in Richtung Normalisierung“, so Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal.