Minister Faßmann geht auf Distanz zur Regierung

Bei Innenminister Kickl zusammengezuckt

Der pragmatische Wissenschaftler Faßmann, der sich selbst nicht als Politiker sieht, hat zunehmend Schwierigkeiten mit der gut geplanten PR-Maschinerie, auf die die Regierung so gern setzt. Im Interview mit der „Presse am Sonntag“ gab er nun zu, dass er zusammengezuckt sei, als Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) meinte, Österreich sei kein Einwanderungsland. Und Faßmann tritt auch für eine Weiterverhandlung des UNO-Migrationspaktes ein. Dass der globale Ansatz der richtige sei, stehe außer Frage, so Faßmann.