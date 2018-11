Hoeneß: Bayern-Mannschaft zu alt? „Alles Käse!“

„3:3 hätte Spielverlauf entsprochen“

Modertaor Jörg Wontorra spielte auf das fortgeschrittene Alter der Bayern-Mannschaft an. Die Münchener hätten mit dem Tempo der deutlich jüngeren Dortmunder teilweise Probleme gehabt, postulierte er. Ob Hoeneß denn jetzt bereue, im Sommer nicht noch stärker in Breite des Kaders investiert zu haben, wollte Wontorra vom Bayern-Präsidenten wissen. „Alles Käse“, konterte Hoeneß: „Wir haben in der 95. Minute noch ein Tor erzielt, das aufgrund von fünf Zentimetern Abseits war. Hätten wir 3:3 gespielt, was meiner Meinung nach dem Spielverlauf entsprochen hätte, würden Sie mir diese Frage nicht stellen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass zwei wichtige junge Spieler derzeit verletzt sind, nämlich Tolisso und Coman. Beide kommen in Kürze wieder zurück, Coman schon vor Weihnachten, beide sind ja praktisch Neuzugänge, weil sie diese Saison noch kaum gespielt haben.“