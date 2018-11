PayTV-Sender entschuldigt sich für Werbe-Panne

Ja, was ist denn jetzt los, dachten sich unzählige Sky-Kunden, als mitten in der zweiten Halbzeit des Topspiels zwischen Dortmund und Bayern plötzlich Werbung lief. Für 20 Sekunden hatte der PayTV-Sender das Spitzenspiel der deutschen Bundesliga während der Auswechslung von Mats Hummels in der 65. Minute unterbrochen. Immerhin: Sky erklärte umgehend: „Dies war unbeabsichtigt, und wir möchten uns in aller Form dafür bei euch entschuldigen.“