Macron und Merkel: „Nie wieder Krieg!“

Mit einer hoch symbolischen Zeremonie haben die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Samstag in Frankreich an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert. Beide besuchten gemeinsam die Waldlichtung bei Compiegne nordöstlich von Paris, wo die Deutschen am 11. November 1918 den Waffenstillstand mit den Alliierten unterzeichneten und damit ihre Kapitulation besiegelten. Macron erinnerte dabei an die Überzeugung der damaligen Kriegsgeneration: „Nie wieder!“ Er rief zu innereuropäischer Zusammenarbeit auf und mahnte angesichts eines erstarkten Nationalismus, sich nicht spalten zu lassen.