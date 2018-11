Der kleine Leon hat die „Krone“-Leser berührt

Krankheitsfall auch in Wien?

Die Schilderungen über Leon haben auch in einer Familie aus Wien Hoffnungen geweckt. „Meine kranke Enkeltochter Hannah ist sieben Jahre alt, wir haben über 100 Befunde von Ärzten. Doch Gewissheit, woran sie leidet, haben wir keine. Viele Verhaltensweisen, die Leon an den Tag legt, treffen auf sie zu“, schreibt ihre Großmutter in einem Brief. Die mysteriöse Krankheit der Siebenjährigen wirkt sich bereits fatal auf die Familie aus. „Ihre Mutter steht vor dem Burn-out, ihre Schwester leidet an einer Borderline-Störung“, sagt die Oma.