Der kleine Leon (2) wird niemals sprechen können

Ein zweiter Fall in Graz

Leon erhält bis zu drei Therapien pro Tag. Seit Kurzem kann er auch selbst gehen. „Das ist ein riesiger Erfolg, denn andere Betroffene erlernen das in ihrem ganzen Leben nicht“, so die Eltern. Auch wenn dichte Wolken über die kleine Familie gezogen sind, lässt sie sich nicht unterkriegen. „Mit unserem Verein ,Leon and Friends‘ wollen wir aufklären und der Krankheit den Kampf ansagen. Durch unsere bisherige Arbeit konnte schon ein weiterer Fall in Graz aufgedeckt werden, es gibt vermutlich viele mehr“, sagt der Papa.