Mark Knopfler: Mit der Gelassenheit des Alters

„Slow Learner“ etwa nennt sich einer der Songs auf seinem neunten Studioalbum „Down The Road Wherever“. „So simpel es klingen mag, aber wenn du ein gewisses Alter erreichst, dann siehst du dein Leben durch ein Teleskop im Rücklauf. Davon kann sich keiner befreien. Jeder kennt das - je älter du wirst, umso schneller vergeht die Zeit. Vor allem dann, wenn du Spaß daran hast und deiner Passion nachgehen kannst. Ein Album mit diesen Themen hätte ich eigentlich schon vor 20 Jahren machen können, aber ich bin eben wahnsinnig langsam - das ist so typisch für mich.“ Im Vorfeld der Albumveröffentlichung wurde öfters der Terminus „elegant“ bemüht, doch kein anderes Wort würde die Kompositionen des Gitarrengenies besser treffen. „Down The Road Wherever“ ist ein vertontes Manifest von Gedankenreisen, Fernweh und Nostalgie. Die Rückschau eines 69-Jährigen auf seine Zeit mit den Dire Straits in Deptford, die Liebe zu seinem Fußballclub Newcastle United und einen Jugendlichen, der seine freien Tage in einem angestammten britischen Café verbrachte. Songtitel wie „Trapper Man“, „Just A Boy Away From Home“ oder „Drovers‘ Road“ benötigen keine tiefgründigere Analyse.