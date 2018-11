Künstler riefen fiktive Europäische Republik aus

„Setzen wir Zeichen für ein vereintes Europa“

Mit Flugzettelregen, jedoch ohne Musikbegleitung erfolgte die Ausrufung der Europäischen Republik am Wiener Volkstheater, wo der Schauspieler Jan Thümer den von Menasse und Guerot verfassten Text per Megafon vor rund 50 Zuschauern verlas. Am Schauspielhaus Graz beteiligte man sich mit einem Kurzfilm. „Setzen wir ein Zeichen für ein gemeinsames, vereintes Europa. Dem grassierenden Mangel an Solidarität und menschlicher Empathie in unserer Gesellschaft müssen wir gemeinsam ein friedliches, entschlossenes ,Wir‘ entgegensetzen“, forderte Intendantin Iris Laufenberg in einer Aussendung.