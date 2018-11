Nach der Show feierten die Engel ohne BHs weiter

Die erfolgreiche Victoria‘s-Secret-Show musste am Donnerstagabend freilich auch noch gebührend gefeiert werden. Und so mancher Engel gab da am roten Teppich noch viel tiefere Einblicke als wenige Momente zuvor am Catwalk. Allen voran Bella Hadid, die im sehr durchsichtigen Glitzerkleidchen mit Megadekolleté keck ihre Nippel blitzen ließ. Wenigstens das Höschen von Victoria‘s Secret ließ die Beauty nach der Show noch an.