Hass im Netz nimmt auch in der Steiermark zu

Melde-App mit zahlreichen Benutzern

„Ban Hate“ heißt eine Melde-App, die seit einem Jahr in der Steiermark zur Verfügung steht. Betroffene melden dort Hass-Postings. 1714-mal war das der Fall - eine erschreckend hohe Zahl! Weil sie das Problem so offensichtlich macht, sind nun weitere Maßnahmen gefordert. Kampus und Grabovac wünschen sich die Ausweitung der App auf ganz Österreich. Zudem wird es mehr personelle Ressourcen in der Antidiskriminierungsstelle geben, um die vielen Fälle zu bearbeiten.