Nach Verkauf: Ronaldos Berater schießt gegen Real

„Man muss nur sehen, was Real Madrid einmal war und was es jetzt ohne Cristiano ist“, gießt Mendes gegenüber der italienischen Zeitung „Tuttosport“ zusätzlich Öl ins Feuer. Das Verhältnis zwischen Real und Ronaldo gilt seit seinem Abgang als zerrüttet. Ronaldo meinte zuletzt: „Ich habe gespürt, dass ich nicht mehr so wertgeschätzt werde wie am Anfang. Der Präsident gab mir das Gefühl, als wäre ich nicht mehr unverzichtbar.“