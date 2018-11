Gemeinde stellt Rentner Müllinsel direkt vors Haus

Zum Gestank kommt der Ärger über die Gemeinde, wo der Betroffene eine Abfuhr erleiden musste: „Man hat mir erklärt, dass das jetzt einfach so ist. Ich soll mich damit abfinden.“ Doch das will Josef Hintermayer nicht tun, wie er erklärt: „Es hat knapp 40 Jahre funktioniert und auf einmal besteht die Müllabfuhr darauf, dass die Tonnen direkt an der Straße stehen?“ Der Pensionist schließt nun auch rechtliche Schritte nicht aus.