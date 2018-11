Betrunkener schlug in Innsbruck Gärtner nieder

Daraufhin schlug der Alkoholisierte zu. Er attackierte den Gärtner mit Fußtritten und Faustschlägen und verletzte ihn an der Schulter und am Schienbein. Retter in der Not für den Gärtner war ein Pfefferspray. Als er diesen gegen den 27-Jährigen einsetzte, ergriff der Mann die Flucht. Aber nur für kurze Zeit: Wenig später wurde er von der Polizei erwischt und festgenommen.