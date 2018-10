Kneissl: „Dunkelgelbe Karte“ für Saudi-Zentrum

Nach dem brutalen Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat Außenministerin Karin Kneissl eine Schließung des umstrittenen, in Wien ansässigen „König-Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ (KAICIID) zwar derzeit ausgeschlossen - sie habe dem Generaldirektor des Zentrums bei einem Gespräch allerdings die „ziemlich dunkelgelbe Karte“ gezeigt und auf Transparenz und die Umsetzung von Reformen gedrängt, die das Außenministerium bereits seit 2015 einfordere. In Bezug auf den Fall Khashoggi hatte Kneissl außerdem am Dienstag den saudischen Botschafter zu sich ins Außenministerium geladen.