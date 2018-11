Witwe: „Ich sank auf die Knie und schrie“

Ärztlicher Eid

Nicht nur der Eid nach dem griechischen Gelehrten Hippokrates ist für Ärzte bindend, sondern auch das Genfer Gelöbnis. Dies wurde in Anlehnung an den Hippokratischen Eid 1948 in Genf vom Weltärzteverband beschlossen und regelt die Berufspflichten. Etwa, unabhängig von Herkunft, Parteizugehörigkeit oder sozialer Stellung zu helfen. Just dieser Tage wurde das Gelöbnis reformiert und beinhaltet nun auch die Würde der Patienten, aber auch auf die eigene Gesundheit zu achten. Etwas, dem Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres beipflichtet: „Der Arztberuf ist immer mit Stress verbunden, es geht oft genug um Leben oder Tod.“ Zum aktuellen Fall ist aber „klar, dass ein Arzt eine OP nicht unterbrechen darf, um auf die Straße zu eilen“.