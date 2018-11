Nach Aus für das PPC-Werk: Ibiden kauft Standort

Umsatz soll verdoppelt werden

In den kommenden beiden Jahren will das Unternehmen den Jahresumsatz in diesem Segment von 12 Millionen Euro um 50 Prozent steigern, binnen fünf Jahren um 100 Prozent. Besonderes Potenzial sieht das Unternehmen, das zur japanischen Ibiden-Gruppe gehört, am asiatischen Markt. Erst im Vorjahr hatte man Millionen-Aufträge in China und Indien an Land gezogen. Jährlich sollen 20 bis 30 Millioen Euro Gesamtvolumen auf den Fernostmärkten in der Automobilindustrie lukriert werden.