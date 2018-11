Bitte Tieren über den Winter helfen!

Wir alle können helfen, dass es die Wildtiere über den Winter schaffen. Expertin Monika Großmann hat dazu wertvolle Tipps für die „Krone“-Leser. Sie leistet mit ihrem Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ ja unglaublich viel für ihre Schützlinge und kennt sich bestens aus, was unseren Freunden im Garten und Wald jetzt am besten über die kalte Jahreszeit hilft. Hier einige der wichtigsten Tipps von der Expertin: Bitte jetzt schon für saubere Futterstellen für die Vögel sorgen und diese, sofern man nicht ohnehin ganzjährig füttert, bestücken. Vogelhäuser so anbringen, dass sie vor Nässe und Katzen geschützt sind! Nicht auf jene gefiederten Arten vergessen, die gerne vom Boden aufnehmen: Wie etwa die Amseln, die übrigens auch Rosinen und insektenreiches Futter lieben. Für Eichkatzerl Nüsse in Futterhäuschen legen.