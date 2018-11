Barcelona trotz Remis bei Inter im Achtelfinale

Barcelona trat in Mailand abermals ohne Superstar Lionel Messi an. Der fünffache Weltfußballer aus Argentinien, der nach seinem Bruch des Speichenköpfchens im rechten Arm zuletzt wieder mit der Mannschaft trainiert hatte, verfolgte die Partie von der Tribüne aus und sah, wie sein Team die Partie dominierte, aber erst spät durch Malcom (83.) in Führung ging. Doch Mauro Icardi nutzte die erste nennenswerte Inter-Chance nach der Pause nur wenige Minuten später zum 1:1 (87.).