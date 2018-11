PSG nur 1:1 bei Napoli - Klopp in Belgrad blamiert

Schock für Klopp! Eigentlich war es eine Pflichtaufgabe für den Vorjahresfinalisten Liverpool in Belgrad in der Gnadenlos-Gruppe C mit Napoli und Paris Saint Germain. Doch dann drehte Salzburg-Bezwinger Roter Stern auf und gewann gegen die Reds mit 2:0. Immerhin das Parallelspiel zwischen Napoli und Paris endete nur 1:1.