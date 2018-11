„Ich mache Quatsch in seiner schönsten Form!“

Die Figuren sind kauzig aber liebenswürdig - und das kann man doch nicht nur über meine Familie sagen, sondern über so gut wie alle Menschen. Außerdem ist für mich nichts so schlimm, wie wenn der Alltag in der Familie langweilig ist - und liebgemeinte Sticheleien sind da doch ein perfektes Rezept gegen die Langweile: Ich erzähle etwa vom „Spätzle-Effekt“ - also, dass mein Vater wegen der guten Spätzle-Gerichte meiner Mutter zugenommen hat. Meine Witze haben ihn dann tatsächlich dazu bewegt, ein paar Kilo abzunehmen. Da soll noch einer sagen, Humor kann nichts bewirken (lacht).