Wilde Sauforgien: Auch hier hilft nur noch Verbot

Am Praterstern Ruhe, beim Bahnhof Floridsdorf wilde Sauforgien, Drogen und Pöbeleien - auch beim Franz-Jonas-Platz muss dringend ein Verbot her! Ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigt: Die frühlingshaften Temperaturen locken Alkoholiker und Dealer an. Viele Passanten fühlen sich unwohl und haben sogar Angst!