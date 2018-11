Heli-Crash: Ehepaar stirbt 2 Stunden nach Hochzeit

Kurzes Eheglück mit tragischem Ende: Ein frisch vermähltes Ehepaar wollte eigentlich am Samstagabend mit dem Helikopter in die Flitterwochen fliegen, doch das Glück der Liebenden endete stattdessen an einer Felswand mit dem Tod. Nicht einmal zwei Stunden nach ihrer Märchenhochzeit hatten Will Byler and Bailee Ackerman Byler die Ranch der Familie im US-Bundesstaat Texas mit dem Helikopter verlassen und verunglückten dann tödlich.