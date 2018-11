Juve-Trainer Allegri degradiert Superstar Ronaldo

Juventus Turin führt die italienische Meisterschaft auch nach der elften Runde in souveräner Manier an. Nach einem 3:1-Heimsieg über Cagliari (oben im Video) liegt man weiterhin je sechs Punkte vor den ersten Verfolgern Inter Mailand und Napoli. Was auch Superstar Cristiano Ronaldo freuen wird. Der Portugiese ist bei den Turinern allerdings nicht mehr die absolute Nummer eins bei den Freistößen.