Rapid-Gegner Villarreal bei „Generalprobe“ nur 1:1

Nach einem Eigentor des argentinischen Innenverteidigers Ramiro Funes Mori (77.) sah es nach einer Villarreal-Niederlage aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit bewahrte Alfonso Pedraza sein Team aber gerade noch vor der sechsten Liga-Niederlage. Seit dem 5:0-Heim-Kantersieg gegen Rapid in der Europa League gab es für die Spanier drei Pflichtspiele ohne Gewinn. Zuvor hatte man bei Alaves 1:2 verloren und im Cup bei Almeria 3:3 gespielt. Am Donnerstag (18.55 Uhr) ist Villarreal im Wiener Allianz Stadion zu Gast.