Amazon-Lager stürzt bei Unwetter ein: Zwei Tote

In einer schriftlichen Erklärung teilte Amazon mit, dass ein „Unwetter“ zum Einsturz einer Mauer in der Lagerhalle in Dundalk in der Ostküstenmetropole Baltimore geführt habe. Bei den Opfern handle es sich um Lieferanten, nicht um Amazon-Mitarbeiter, berichteten US-Medien unter Berufung auf den Versandhändler.