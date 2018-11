Arnautovic führt West Ham United zu 4:2-Triumph!

Arsenal und Liverpool trennten sich im Schlager mit 1:1 (0:0). Liverpool ist damit in der Liga nicht nur weiter ungeschlagen, sondern übernahm vorerst auch einen Punkt vor Meister Manchester City die Tabellenführung. Der Titelverteidiger ist erst am Sonntag (16 Uhr) zu Hause gegen Southampton im Einsatz. James Milner brachte Liverpool dabei in einer hochklassigen Partie in London etwas entgegen dem Spielverlauf in Führung. Der englische Ex-Teamspieler staubte von der Strafraumgrenze ab, nachdem Arsenal-Torhüter Bernd Leno einen Querpass des Ex-Salzburgers Sadio Mane nach vorne hatte abprallen lassen (61.). Alexandre Lacazette gelang mit einem sehenswerten Schuss aus spitzem Winkel aber noch der Ausgleich (82.).