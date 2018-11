W.o. gegeben: Kein Halbfinale für Marach in Paris

Oliver Marach (rechts im Bild) und sein kroatischen Partner Mate Pavic sind am Samstag zum Doppel-Halbfinale beim ATP-Tennis-Masters-1000 in Paris gegen Marcel Granollers/Rajeev Ram (ESP/USA) nicht angetreten. Pavic musste in letzter Minute sein Antreten wegen einer Blessur in der Bauchmuskelgegend absagen. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme, stehen doch noch die ATP Finals in London an.