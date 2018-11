Thiem zum 3. Mal in Folge für Finals qualifiziert

Eine spätabendliche Frohbotschaft hat am Freitag den Paris-Halbfinalisten Dominic Thiem erreicht. Der 25-jährige Niederösterreicher, der am Nachmittag mit einem Dreisatz-Sieg über Jack Sock erstmals das Semifinale in Paris-Bercy erreicht hatte, ist noch vor seinem Samstag-Match gegen Karen Chatschanow fix für die ATP Finals (11. bis. 18.11.) in London qualifiziert. Thiem wird zum dritten Mal en suite am „Masters“ der acht besten Spieler in der O2-Arena teilnehmen. Möglich wurde dies, nachdem Wien-Finalist Kei Nishikori im Bercy-Viertelfinale gegen Superstar Roger Federer chancenlos mit 4:6,4:6 verloren hatte. Der Japaner hätte in Paris-Bercy nach letzten Entwicklungen den Titel holen müssen, um Thiem noch zu überholen.