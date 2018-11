Halbfinale! Thiem ringt Sock in drei Sätzen nieder

Jaaa! Dominic Thiem ist am Freitag zum zweiten Mal in diesem Jahr ins Halbfinale eines Masters-1000-Turniers eingezogen. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher rang im Viertelfinale von Paris-Bercy den plötzlich wieder erstarkten US-Amerikaner und Titelverteidiger Jack Sock nach 2:14 Stunden mit 4:6, 6:4 un 6:4 nieder. Damit trifft Thiem am Samstag (ab 14 Uhr) auf den Russen Karen Chatschanow. Die Chance für den Niederösterreicher auf sein zweites großes Finale auf Pariser Boden in diesem Jahr. Schon jetzt fix: Thiem wird zum dritten Mal en suite an den ATP Finals in London teilnehmen, weil Konkurrent Kei Nishikori Freitagabend im Viertelfinale Superstar Roger Federer unterlag.