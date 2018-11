„Soldaten werden nicht auf Migranten schießen“

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die Soldaten an der Grenze zu Mexiko doch nicht auf Migranten schießen sollen, wenn diese Steine auf sie schmeißen. „Sie werden nicht schießen müssen. Was ich nicht will, ist, dass diese Leute Steine schmeißen“, sagte der US-Präsident am Freitag. „Wir werden diese Leute schnell und für lange Zeit festnehmen“, fügte er hinzu. Noch am Donnerstag drohte er damit, dass Soldaten das Feuer eröffnen werden, sobald Steine von Migranten geschmissen werden.